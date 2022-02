Zdecydowali się na osobne sypialnie. "Pojawił się element zaskoczenia i uwodzenia"

Patrycja z Radomia nie śpi z mężem z prostego powodu: mężczyzna głośno chrapie. –Przez jakiś czas spałam ze stoperami w uszach, ale ile można? W końcu wpadliśmy na pomysł, że będziemy spać osobno i to był strzał w dziesiątkę – mówi Patrycja. – Moim przyjaciółkom to się oczywiście nie mieści w głowie, tak jakby istniał odgórny przymus wspólnego spania, gdy jest się w związku, ale gdy zaczynamy rozmawiać o seksie, to okazuje się, że one ze swoimi mężami to już tego nie robią lub robią rzadko, a nasze życie erotyczne kwitnie. Również dzięki temu, że nie jesteśmy przez wspólne spanie sobą znudzeni.