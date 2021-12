Zdemaskowana Meghan Markle?! Ekspert od mowy ciała nie ma wątpliwości

- Zaciskanie szczęki przez większość czasu jest próbą uwolnienia się od stresu. Czy to oznacza, że ​​Meghan jest cały czas zła? Może nie. Wygląda jednak na to, że zaciskanie weszło jej w nawyk. Być może w pewnym momencie miała intensywne napady emocji, które spowodowały, że nabrała tego zwyczaju - kontynuuje The Body Language Guy.