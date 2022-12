Zdradzasz partnera we śnie? Twoja podświadomość wysyła ważny sygnał

Budzisz się w środku nocy obok partnera po tym, jak we śnie właśnie zdradziłaś go z eks? To dość częsty scenariusz senny, który wielu osobom potrafi spędzać z powiek. Ekspertka przyznaje, że jeżeli nie planujemy zdrady w realnym świecie, taki sen raczej nie powinien nas niepokoić. Zwraca jednak przy tym uwagę na to, że sam fakt pojawienia się takiego marzenia sennego jest niezwykle interesujący.