"Żelazko" na zmarszczki. Specyfiki z drogerii mogą się schować

Coraz więcej osób zwraca uwagę na naturalne kosmetyki do pielęgnacji cery. Są nie tylko łagodniejsze dla cery, zawierają też mniej sztucznych barwników, a ponadto są sporo tańsze. Przykład? Maść tranowa, która zawiera witaminę A, D3 oraz nasycone kwasy tłuszczowe. Warto ją mieć w swojej kosmetyczce.

W czasach PRL-u, kiedy dostęp do nowoczesnych zabiegów kosmetycznych był ograniczony, a półki sklepowe nie oferowały nawet podstawowych produktów higienicznych, wiele kobiet sięgało po ten właśnie specyfik. Maść tranową należy aplikować na oczyszczoną skórę. Najlepiej na noc, co pozwala na pełne działanie składników przez długie godziny.

Maść tranowa to jedna z opcji. Co warto wypróbować w walce ze zmarszczkami? Z pomocą przychodzą domowe patenty oparte na naturalnych składnikach. Pierwsza opcja to skorupki jajek, które mogą pomóc w redukcji zmarszczek. Regularne stosowanie maseczki z rozdrobnionych skorupek i odrobiny miodu może poprawić jędrność skóry.