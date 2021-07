Żenujące sytuacje na wieczorach panieńskich. "Zabawa z butelką była poniżająca"

- Swój występ dostosowuję do klientek. Jeśli widzę, że dziewczyny są nieśmiałe, to zawsze decyduję się na wersję łagodną. Jeśli panie są bardzo otwarte, to też mój taniec jest śmielszy. Nigdy nie rozbieram się do naga, mam swoje zasady. Angażuję dziewczyny, które siedzą gdzieś z boku, świadkową, nie tylko pannę młodą – mówi striptizer. Przyznaje, że na większości imprez kobiety domagają się czegoś więcej. Np. właśnie rozebrania do naga. - Profesjonalizm mi na to nie pozwala. Ale też renoma, którą mam już na rynku – wyjaśnia.