Zimowa stylizacja Katarzyny Cichopek. Aktorka pokazała się "cała na biało"

Zimowa stylizacja Kasi Cichopek

Gwiazda serialu "M jak miłość" tym razem dopasowała swoją stylizację do obecnej na zewnątrz pogody, wybierając nie tylko bardzo ciepłą, puchową kurtkę, ale także zimowo-śnieżny odcień bieli. To właśnie z tego koloru składała się praktycznie jej cała stylizacja, do której dodała ciemno beżowe wiązane buty na traperowej podeszwie oraz... uśmiech.