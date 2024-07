Nagle odwiedził żonę w pracy. Pokazał zdjęcie

Borys Budka jest europosłem z ramienia KO. Jego żona, Katarzyna, również działa w polityce. Do niedawna była radną Gliwic, a niedawno, jako pierwsza kobieta, objęła urząd prezydenta tego miasta.

Małżeństwo z pewnością jest zabiegane, dopilnowując kolejnych zawodowych obowiązków. Jednak nawet w natłoku spraw, znajdują choć chwilę na to, by pobyć razem i uczcić ważne dla siebie wydarzenie.

Borys Budka oraz Katarzyna Kuczyńska-Budka obchodzili 13. rocznicę ślubu. Na Instagramie polityka pojawiła się pamiątkowa fotografia, do której zapozował mężczyzna wraz z żoną. Prezydentka Gliwic otrzymała bukiet trzynastu czerwonych róż.

Jak dodał, w tę rocznicę nie ma tak wiele czasu dla żony, jakby chciał, ale gdy tylko będzie ku temu sposobność, na pewno jej to wynagrodzi.

