Zjawiskowa Julia Pietrucha na gali Orły 2020. Wystąpiła boso

Julia Pietrucha pojawiła się na gali Orły 2020, podczas której wręczyła nagrodę w kategorii "Najlepsza Muzyka". Artystka uświetniła też wydarzenie swoim występem.

Julia Pietrucha, choć rozpoznawalność zyskała dzięki aktorstwie, od lat poświęca się przede wszystkim muzyce, odkładając na bok aktorską karierę. W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album "Parsley", a w 2018 kolejny, inspirowany przeprowadzką nad morze "Postcards from the Seaside". Oba krążki spotkały się z ciepłym przyjęciem Polaków, a Pietrucha koncertuje dziś ze swoim repertuarem po całym kraju.

Zapracowana artystka, która karierę muzyczną łączy z rolą matki, znalazła jednak czas by pojawić się na prestiżowej gali rozdania Orłów 2020, podczas której wręczyła nagrodę w kategorii "Najlepsza Muzyka". W niebieskim, dopasowanym garniturze i sandałkach na szpilce, jak zwykle prezentowała się zjawiskowo.

Po wręczeniu statuetki Leszkowi Możdżerowi za muzykę do filmu "Ikar", artystka pozostała na scenie, by uświetnić galę swoim występem, który zachwycił zgromadzonych. Pietrucha, znana z ogromnego dystansu do show-biznesu zdjęła na scenie buty, a w jej ślady szybko poszedł, ujęty tym niepodziewanym gestem, prowadzący galę Maciej Stuhr.