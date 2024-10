Źle wspomina poród. "Lekarka wykonała mi paskudne nacięcie"

Narodziny Aleksandry były dla Jolanty Kwaśniewskiej wyjątkowym, ale i trudnym przeżyciem. "Poród miałam ciężki, później problemy. Musiałam jeździć do szpitala na Starynkiewicza autobusem, bo samochód rozbiłam. Prosiłam którąś z koleżanek, żeby przyszła posiedzieć z Oleńką, mąż nie miał szans z nią zostać" — wspomina Kwaśniewska.

Kwaśniewska wspomina traumatyczny moment, kiedy bała się, że życie jej dziecka jest zagrożone. "Oleńka powinna była się urodzić 13 lutego, kilka dni wcześniej byłam już w gotowości. Pamiętam, to był piątek, mąż nie poszedł do pracy, a ja przestałam czuć ruchy dziecka. Pomyślałam natychmiast, że dzieje się coś niedobrego. Byłam przerażona – bez samochodu, ale też bez telefonu." — opowiada.

Przyjaciel zawiózł ją do szpitala, gdzie przyjął ją doktor Dolo, uspokajając, że wszystko jest w normie. Wytłumaczył, dlaczego poród jeszcze nie następuje. "Dziecko nie chce przyjść na świat, bo fajnie mu się pływa w pani brzuchu".

Tak mówi o relacji z córką. Przyznała się do błędu

Jolanta Kwaśniewska trafiła na patologię ciąży, bo nic nie wskazywało, że urodzi 13 lutego, jak zakładano. Miała wtedy 26 lat. "Miałam flanelową koszulę do kostek, długie włosy splecione w warkocz i zero makijażu. Usłyszałam, jak jedna z pań leżących w mojej sali, a było nas łącznie siedem, mówi: Boże, jaka młoda! Teraz dzieci rodzą dzieci"

Co ciekawe, jej wiek był komentowany z bardzo róży sposób. "Kiedy poszłam na jedno z pierwszych badań, lekarz powiedział: o, jaka stara pierwiastka" - wspomina była pierwsza dama.

Ostatecznie Aleksandra przyszła na świat 16 lutego, po północy. Poród okazał się prawdziwą próbą wytrzymałości, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. "Szło, jak to często bywa przy pierwszym porodzie, mozolnie, a lekarka, która w końcu się pojawiła, wykonała mi paskudne nacięcie".

