Tak mówi o relacji z córką. Przyznała się do błędu

Jolanta Kwaśniewska, w wywiadzie dla magazynu "Viva!", odsłania kolejne, dotąd nieznane kulisy swojego życia i macierzyństwa. Przy okazji premiery autobiografii była pierwsza dama opowiedziała Katarzynie Piątkowskiej o jej podejściu do macierzyństwa.

Gdy rodzina Kwaśniewskich zamieszkała w Pałacu Prezydenckim, Aleksandra była nastolatką. Przeprowadzka wywróciła jej życie rodziny do góry nogami.

Kwaśniewska zdecydowała się w całości poświęcić wychowaniu Oli w jej najwcześniejszych latach życia. "To wtedy miałam dla Oli mnóstwo czasu. Zrezygnowałam z pracy, nie poszłam do Ministerstwa Sprawiedliwości, mimo że dostałam propozycję. Najważniejsza była Oleńka. Byłyśmy głównie we dwie, a ja objaśniałam jej świat".