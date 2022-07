Zleciły kontrolę podręcznika do HiT-u. Posłanka Kinga Gajewska: Nie powstał z myślą o dobru dzieci

– Ten podręcznik nie powstał z myślą o dobru dzieci, lecz po to, by stworzyć na swoje własne podobieństwo wyborców PiS-u. W normalnym kraju czy instytucji, gdyby ktoś negatywnie zrecenzował treść podręcznika, to osoby, które go pisały, czy dopuszczają go do publikacji, zastanowiłyby się nad tym. Natomiast oni, zamiast pozbyć się z tego podręcznika ewidentnych błędów, wynajęli swoich recenzentów – rzezimieszków naukowych, czyli kolegów popierających PiS – by najpierw zmieszali z błotem recenzenta, który napisał negatywną opinię, a potem podsumowali, że to nieprawda, bo to jest przecież superpodręcznik. Czyli recenzja poświęcona obrażaniu poprzedniego recenzenta. Przecież to jest jakaś farsa – stwierdziła posłanka Katarzyna Gajewska w rozmowie z Wirtualną Polską.