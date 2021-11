Złośliwym komentarzom nie było końca. To dlatego postanowiła zmienić swoją sylwetkę

Jazmyne Day to 28-letnia mieszkanka Południowej Walii, która przed swoją wielką metamorfozą pracowała jako księgowa. Kobieta przez lata zmagała się z kompleksami związanymi z nadwagą, co podkręcały jeszcze niepochlebne komentarze internetowych hejterów. Złośliwe uwagi na temat jej figury padały również z ust najbliższych. To sprawiało, że Jazmyne Day zmagała się atakami depresji i w pewnym momencie twierdziła, że nie widzi już celu w życiu. Jednak kobieta nie poddała się i postanowiła wprowadzić radykalne zmiany w swoim życiu.