Złote globy 2020. Priyanka Chopra Jonas wyglądała zjawiskowo Gala Złotych Globów 2020 przeszła już do historii. Na czerwonym dywanie gościło wiele światowych gwiazd. Wśród nich nie zabrakło Priyanki Chopry Jonas. Długo będziemy wspominać stylizację celebrytki.

Priyanka Chopra Jonas to indyjska aktorka. Na dużym ekranie zadebiutowała w 2002 roku w filmie "Thamizhan". W 2000 roku została też okrzyknięta najpiękniejszą kobietą świata, zdobywając tytuł "Miss World". Od 2018 roku jest szczęśliwą żoną jednego z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarzy – Nicka Jonasa. Złote Globy 2020: Priyanka Chopra To właśnie obok męża aktorka brylowała na czerwonym dywanie podczas gali Złotych Globów. Indyjka zdecydowała się na różową, idealnie dopasowaną sukienkę o klasycznym kroju. Dekolt w łódkę podkreślił ramiona celebrytki. Imponująca kolia i kolczyki uzupełniły całą stylizację. Nadały jej elegancji i blasku. Delikatny makijaż podkreślił urodę aktorki. Celebrytka postawiła na mocniejszy akcent na ustach i subtelne konturowanie. Hollywoodzkie fale świetnie prezentowały się z całością kreacji. Gwiazda wyglądała elegancko i świeżo. Ta stylizacja była strzałem w dziesiątkę. Aktorka chwilę przed wyjściem na galę pochwaliła się swoją kreacją na profilu na Instagramie. Pod zdjęciem celebrytki pojawiło się wiele komplementów i miłych słów. "Wyglądasz jak milion dolarów" – komentowali fani. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak