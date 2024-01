Zmarł 6 lat temu. Prawda o nim wyszła na jaw po śmierci

"Pamiętam go od pierwszych odcinków. Miał brata bliźniaka, który ułożył sobie życie. Jemu samemu samotność bardzo doskwierała. Na początku odcinka zawsze mówił, że u niego na wsi na ośmiu chłopaków przypada jedna dziewczyna. Na jakiś czas zniknął z serialu, zapijał i przepalał samotność. Chciał nawet poderwać Aśkę od Szczeny, to były końcowe z nim odcinki. Jeden z niewielu, który potrafił się logicznie wypowiedzieć. Zabiła go samotność i nałogi. Jest tam, gdzie już za nikim i niczym nie tęskni" - napisała internautka na jednej z facebookowych grup.