Zmarła 35-latka z Ostrzeszowa. Lekarz przepisał jej leki przeciwbólowe i odesłał do domu

35-latka zmarła, bo nie przyjęto jej do szpitala

Ostatni raz Agnieszka Szczepaniak trafiła do szpitala w czwartek 27 sierpnia.

– Nie przyjęli jej, kazali iść na wieczorynkę. Na wieczorynce lekarz obejrzał siostrę przez drzwi, wypisał receptę na leki przeciwbólowe i odesłał nas do domu, choć mówiłam, że siostra od kilku lat ma problemy z trzustką. Zapytałam go, dlaczego nie przebadają siostry. Powiedział, że w szpitalu też dostanie tylko leki przeciwbólowe, że musi iść do specjalisty. Wypisał skierowanie i tyle – opowiada w rozmowie z "Faktem" Żaneta Szczepaniak.