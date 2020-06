Awantura w Szpitalu Praskim. Kaja Godek została skierowana na kwarantannę

Z tygodnika "Wprost" dowiadujemy się, że Kaja Godek, znana aktywistka antyaborcyjna, 10 czerwca zgłosiła się na SOR do Szpitala Praskiego w Warszawie. Powód? Dolegliwość nerek. Okazuje się, że już na początku doszło do konfliktu pomiędzy Godek, a lekarzami.

"W środę zgłosiłam się do Szpitala Praskiego, gdzie zostałam rozpoznana i od tej pory traktowana gorzej niż inni pacjenci. Gdy zapytałam wprost ordynator SOR, czemu tak na mnie reaguje i czy sama robi te aborcje, które są w tym szpitalu, wezwała policję. Policja zorientowałam się, co się dzieje, nie wystawiła żadnego mandatu i jeszcze przyniosła mi nazwisko tej lekarz, którego ona sama nie chciała mi podać" - opisuje na Facebooku Godek.

"Teraz ściga mnie sanepid, bo lekarz wpisała, że miałam kontakt z pacjentem zakażonym COVID-19, choć nie miałam kontaktu z żadnym innym pacjentem. (...) Sprawa jest prosta: trafisz nagle do szpitala, rozpozna cię lekarz o poglądach proaborcyjnych - poświadczy w dokumencie, że miałeś kontakt z COVID - nawet jeśli to bzdura - i państwo zatrudnia swoje służby do ścigania cię i zamknięcia w kwarantannę" - kontynuuje.