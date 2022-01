Zmarła Barbara Krafftówna. Matylda Damięcka żegna aktorkę

"Mam zamiar dożyć do trzech kaktusów, czyli do 111 lat" - żartowała jubilatka 5 grudnia. Pytana, skąd czerpie życiową energię i optymizm, Krafftówna tłumaczyła: "Jestem bardzo chciwa i głodna wszelkich radości. Są nam one tak bardzo potrzebne, jak woda i jak chleb. W końcu śmiechem da się zabliźnić rany".