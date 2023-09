Zmarła dokładnie rok temu. Mało kto wie, z czym ją pochowano

Lecz to niejedyny element biżuterii, który monarchini zabrała ze sobą do grobu. Drugim były perłowe kolczyki, które nosiła niezwykle często. Uwielbiała je ze względu na to, iż były ponadczasowym symbolem elegancji. A jak wiadomo, królowa przykładała ogromną wagę do swoich stylizacji. W trumnie znalazły się również insygnia królewskie: korona, berło oraz królewskie jabłko pochodzące z 1661 roku.