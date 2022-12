Królowa nie zdążyła. Ujawniono jej plan wobec Harry'ego

Królowa chciała wyciągnąć pomocną dłoń

Nastawienie księcia miało spędzać monarchini sen z powiek. "Do końca życia martwiła się o Harry’ego. Uważała, że zbyt głębokie zaangażowanie wnuka w związek odbiera mu chłodny osąd tego, co dzieje się wokół niego. Planowała pomóc mu zrozumieć kilka spraw. Niestety nie było jej to dane" - podaje Jastrząb Post.