Zmiana czasu na letni 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Nadal musimy uwzględniać zmiany czasu w naszych kalendarzach. Chociaż trwały debaty na temat zniesienia, to pozostały one bez rozwiązania. Dlatego musimy liczyć się z tym, że 28 marca znów przestawimy nasze zegarki o godzinę do przodu. Jest to smutna wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią wylegiwać się w łóżkach. Będziemy spali o godzinę krócej. W zamian za to słońce będzie zachodziło godzinę później. Czas letni trwa przez 7 miesięcy.