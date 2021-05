Zmniejszyła biust, aby nie słuchać przykrych komentarzy. Joanna Keszka: Slut-shaming dotyczy wszystkich kobiet

Dodaje, że często, jak kobieta za cel stawia sobie spełnianie cudzych potrzeb i wyobrażeń oraz zaspokaja pożądanie, to jest odbierana pozytywnie. – Warto przyjrzeć się przestrzeni zagospodarowanej przez fit-trenerki na Instagramie. One są często rozebrane, występują w pozycjach erotycznych. Sprzedają to pod pozorem zdrowego stylu życia. Udaje im się to, ponieważ nie używają do tego głosu. Dopóki kobieta nie wyraża swoich potrzeb, to wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy kobiety chcą czegoś dla siebie, walczą o bezpieczeństwo – tłumaczy ekspertka.