"Zmroziła mnie ta wieść". Martyna Kupczyk o śmierci Żory Korolyova

"34 lata to nie czas, by odchodzić"

Martyna Kupczyk w rozmowie z "Faktem" wyznała, że dowiedziała się o śmierci przyjaciela, będąc w pracy. Była w trakcie pracy nad kolejnym odcinkiem show "Nasz nowy dom". Gdy została poinformowana, o tym co się stało, musiała zrobić sobie przerwę, aby dojść do siebie. "Zmroziła mnie ta wieść, nie byłam w stanie dalej pracować. Musiałam chwilę ochłonąć. 34 lata to nie czas, by odchodzić" - powiedziała w rozmowie z tabloidem.