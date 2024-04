"Prawie nie do poznania". Na nowym zdjęciu wygląda inaczej

"Prawie nie do poznania". Na nowym zdjęciu wygląda inaczej

"Na taką zmianę czekałam" - piszą pod najnowszym zdjęciem fani dziennikarki. Justyna Dobrosz-Oracz zrezygnowała z ciemnej pomadki i błyszczącego cienia do powiek. W łagodnym makijażu i stonowanym kolorze włosów dziennikarka TVP wyeksponowała swoją urodę.

Justyna Dobrosz-Oracz znana jest z bezkompromisowych wypowiedzi i odwagi do zadawania niewygodnych pytań. Dziennikarka, która ponownie związana jest z TVP, wyróżnia się na korytarzach sejmowych także strojem i makijażem. Miłośniczka koloru doskonale wie, jak wyróżnić się w tłumie.

Mocny makijaż, do którego ma słabość, wcale nie przytłacza jej wyrazistej osobowości. Przeciwnie - wpisuje się w jej charakterny i charakterystyczny styl. Mimo to dziennikarka pokazała się w nieco subtelniejszym wydaniu, a fani byli jednogłośni w swojej opinii. "To pozytywna zmiana" - czytamy pod najnowszym zdjęciem Justyny Dobrosz-Oracz.

Mocny makijaż to jej znak rozpoznawczy

Kontury ust podkreślone ciemną kredką, srebrny cień na powiekach i warstwy tuszu na rzęsach - w takim wydaniu Justyna Dobrosz-Oracz od lat stawała przed kamerami, kreując wyjątkowo wyrazisty wizerunek. Tym większym zaskoczeniem okazała się metamorfoza dziennikarki, która opublikowała zdjęcie z tajemniczym tytułem "niebawem".

Justyna Dobrosz-Oracz w mocnym makijażu © Facebook | justyna.dobroszoracz

Subtelny makijaż wyeksponował jej urodę

Trudno mówić o makijażu "no make up" lub "saute", ale zmiana techniki makijażu Dobrosz-Oracz widoczna jest "gołym okiem". Mocny, wręcz karnawałowy cień do powiek ustąpił miejsca kresce o lekko roztartych konturach. Podkreślone tuszem oko, któremu dziennikarka lubi poświęcić szczególną uwagę, wciąż przyciąga wzrok jak magnes.

Ale już w mniej nachalny sposób, co jest także zasługą delikatnie podkreślonych ust. Oko, jak i wargi, w zaprezentowanym makijażu nie walczą już ze sobą o uwagę. Efekt mówi sam za siebie, o czym świadczy masa pozytywnych komentarzy pod fotografią:

"Na taką zmianę czekałam. Fantastyczny makijaż! Prawie nie do poznania", "Czad, bardzo pozytywna zmiana. Tak trzymaj Justa", "Ślicznie pani w tym kolorze", "To prawda - zdecydowanie lepszy makijaż, ładny kolor włosów i ogólnie o wiele korzystniejszy image" - piszą widzowie.

Justyna Dobrosz-Oracz w łagodniejszym makijażu © Facebook | justyna.dobroszoracz

