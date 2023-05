Znajdziesz na zdjęciu kobietę bez ubrań? Głowi się nad tym cały świat

Jörg Düsterwald to wielokrotnie nagradzany, niemiecki artysta, który specjalizuje się w bodypaintingu. Po ukończeniu technikum kształcił się w zakresie projektowania wystaw i projektowania wnętrz, jednak szeroko rozpoznawalny stał się dzięki niesamowitym zdolnościom w malowaniu ciała. Jego prace są tak realistyczne, że na pierwszy rzut oka nikt nie pomyślałby, że na zdjęciu nie znajduje się obiekt, a... człowiek .

Prawdziwą rozpoznawalność zyskał dzięki swoim umiejętnościom w zakresie malunku ciała. Wyróżnia go niesamowity, momentami wręcz niemożliwy realizm. Jego malarstwo na ciele doskonale wtapia się w tło, tworząc niesamowitą iluzję. Swoje prace publikuje zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na Instagramie, gdzie często wstawia filmiki z kulisami sesji zdjęciowych swoich prac.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!