Znalazła się w schronisku. Notatka przy obroży ściska za serce

McKamey Animal Center to schronisko dla zwierząt, znajdujące się w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Miejsce to regularnie prowadzi stronę na Facebooku. To właśnie za pośrednictwem tego medium społecznościowego mogliśmy poznać poruszającą historię czworonoga o imieniu Lilo. Psiak został porzucony przez swoją poprzednią właścicielkę - powód zasmuca.