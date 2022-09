Znalazła "ukrytą wiadomość" na dziewczęcych ubrankach. Wywołała dyskusję w sieci

Wiele osób zaskoczyło to odkrycie. W komentarzach wyrażali swoje zaskoczenie. "Dopiero teraz to widzę. Dziękuję, że to pokazałaś. To cenny punkt widzenia" - napisała internautka. Znalazły się jednak osoby, które z rezerwą podeszły do tej teorii. Sugerowali, że to wygoda ilustratorów, a nie spisek czy poglądy decydują o wizerunku postaci. "To nie tak. Po prostu łatwiej jest rysować zamknięte niż otwarte oczy" - czytamy w komentarzach.