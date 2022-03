Znalazły noworodka w oknie życia. Dziewczynka przyszła na świat poza szpitalem

"Naszym celem jest dotarcie do matki dziecka i ustalenie, czy jej decyzja o oddaniu dziecka była dobrowolna i świadoma. Czy nie była to konsekwencja przestępstwa – tego, że ktoś ją na przykład do tego zmusił, albo wynikiem szoku poporodowego" – wyjaśnił dziennikarzom tarnow.naszemiasto.pl rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie asp. sztab. Paweł Klimek. Matce dziecka nie grożą konsekwencje prawne.