Znaleźli porzuconego szczeniaka. Weterynarz szybko wyprowadził ich z błędu

Niestety często można spotkać się z porzuconymi psami. Zjawisko to jest powszechne zarówno w dużych miastach, jak i we wsiach. Nie wszyscy mają odwagę, by oddać swojego zwierzaka do schroniska lub znaleźć dla niego nowy dom. Na szczęście są ludzie, którzy spotykając na swojej drodze bezdomne zwierzę, biorą sprawy w swoje ręce. Turyści nie spodziewali się, że szczeniak, którym się zaopiekowali, tak naprawdę nie był psem.