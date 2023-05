Zniknął z telewizji. Pokazał, jak dziś zarabia na życie

Uważni widzowie "Chłopaków do wzięcia" z pewnością wiedzą, że Ryszard Dąbrowski miał pewne problemy z prawem. "Szczena" trafił do więzienia - i to niejeden raz. Po ostatniej odsiadce mężczyzna podjął poważne kroki i postanowił opuścić Polskę. Gdzie dokładnie wyjechał i czym się zajmuje?

W życiu "Szczeny" nie brakowało problemów. Co się z nim działo po "Chłopakach"?

Choć "Szczena" od dawna nie występuje w "Chłopakach do wzięcia", internauci wciąż zastanawiają się, jak potoczyło się jego życie. Ryszard miał wiele innych zawirowań. Mężczyzna wraz ze swoją partnerką doczekali się syna. W międzyczasie "Szczena" zaczął brać udział w walkach MMA. Borykał się też z nałogiem, a jego dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Niedługo potem Ryszard znów trafił do aresztu. Wiadomo, co się stało z mężczyzną po opuszczeniu więzienia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Najman vs. Szczena - cała walka tylko u nas

Mężczyzna znowu próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Po odzyskaniu wolności podjął poważną decyzję o wyprowadzce z Polski. Dzięki aktywności "Szczeny" w mediach społecznościowych wiemy, że udał się do Holandii, gdzie znalazł pracę w myjni samochodowej. Okolicznościowe zdjęcie pojawiło się na oficjalnym koncie Dąbrowskiego na Facebooku.

"Tak się zarabia na życie" - napisał w poście Dąbrowski.

"Super, oby tak dalej", "Powodzenia", "Trzymam kciuki"; "Żadna praca nie hańbi i żaden pieniądz nie śmierdzi" - piszą internauci pod fotografią. Jak widać, mimo różnych życiowych zawirowań, Ryszard zawsze może liczyć na słowa wsparcia i motywacji od swoich fanów.

