Znoszenie obostrzeń. Do kiedy trzeba będzie chodzić w maseczkach? Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedział

Maseczki ochronne – do kiedy będziemy je nosić?

– W Czechach ten obowiązek został zniesiony, jest w trakcie znoszenia, ale tam R jest na poziomie 0,3. Jeżeli to R (współczynnik reprodukcji koronawirusa, R=1 oznacza, że jeden chory zakaża jedną osobę, czym R jest mniejsze od 1 tym lepiej - red.) nam nie spadnie, będziemy nosili maseczki do końca epidemii (do czasu wynalezienia szczepionki - red.), a jeżeli okaże się, że wygasimy tę epidemię w sposób taki, że będzie to możliwe, to można rozważyć (zdjęcie nakazu), ale to jest takie gdybanie, co będzie za miesiąc czy dwa, to są bardzo hipotetyczne dyskusje – tłumaczył minister.