Zofia Zborowska: "Zastanawiam się, czy rozmnażanie to nie oznaka egoizmu"

Zofia Zborowska odpowiada fanom, którzy pytają ją często, kiedy na świecie pojawi się jej dziecko. Mówi prosto z mostu, że w obecnych czasach to być może "oznaka głupoty". Tłumaczy, skąd w jej głowie takie myśli.

Zofia Zborowska zamieściła na swoim profilu na Instagramie ważny post

Zofia Zborowska na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcia Australii w ogniu. W pożarach zginęły już tam 22 osoby i według szacunków australijskich ekologów 480 milionów zwierząt - w tym 8000 koali, którym grozi całkowite wyginięcie.

"Płakać mi się chce jak oglądam te zdjęcia...Czasu jest co raz mniej, a my żyjemy jakby jutra nie było. A jest!" - podkreśliła.

Jej fani byli przerażeni tym, co zobaczyli. "To my, ludzie do tego wszystkiego doprowadzamy", "Zdjęcia są porażające", "Brak słów, aby to skomentować" - pisali.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona - dzieci

Zofia Zborowska napisała, że non-stop dostaje od swoich wielbicieli pytania: "Kiedy dziecko?".

"Szczerze? Coraz częściej zastanawiam się, czy w obecnej sytuacji rozmnażanie się nie jest oznaką egoizmu i szczytu głupoty, skoro nie jesteśmy w stanie zagwarantować naszym dzieciom, że będą miały gdzie żyć" - odpowiedziała im.