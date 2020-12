Żona Machalicy opublikowała wzruszający wpis. Aktor przed śmiercią wyznał jej miłość

Wieść o śmierci Piotra Machalicy była wstrząsająca. Aktor zmarł 14 grudnia w szpitalu MSWiA w Warszawie, chorował na koronawirusa. Odszedł w wieku 65 lat. Trze miesiące wcześniej, we wrześniu, ożenił się ze swoją ukochaną, 21 lat młodszą partnerką Aleksandrą. To dla niej zrezygnował z udziału w najnowszym serialu TVN "Tajemnica zawodowa", w którym miał zagrać jedną z głównych ról. Machalica chciał poświęcić jak najwięcej czasu małżonce. Nagła śmierć ich rozdzieliła.

"Specjalne podziękowania kieruję do zespołu lekarzy, którzy 11 grudnia o godz. 14:54, przed samą intubacją i podłączeniem męża do respiratora, pozwolili i pomogli mu wykonać telefon do mnie. Za tę ostatnią rozmowę, za to pożegnanie, za ostatnie "kocham cię" będę wam wdzięczna do końca życia" - napisała Aleksandra.