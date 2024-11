Żona Macieja Stuhra ostrzega przed piciem wina. W sieci wybuchła burza

Żona Macieja Stuhra prężnie rozwija swój profil na Instagramie, gdzie obecnie śledzi ją prawie 50 tys. użytkowników. To właśnie tam stara się edukować fanów w kwestii zdrowego odżywiania. Tym razem Katarzyna Błażejewska-Stuhr wzięła na tapet codzienne picie alkoholu. Czy rzeczywiście lampka wina do obiadu lub kolacji to nic złego? Ekspertka postawiła sprawę jasno.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr ostrzega przed alkoholizmem

Katarzyna Błażejewska-Stuhr postanowiła raz na zawsze rozprawić się z mitem dotyczącym codziennego picia alkoholu. Dietetyczka nie ukrywa, że tego typu przyzwyczajenie nie tylko może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu, ale również relacjach z bliskimi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Regularne picie alkoholu, nawet w małych ilościach, jest obciążone ryzykiem alkoholizmu – choroby, która od pokoleń towarzyszy Polakom, wywierając piętno na rodzinach i życiorysach. Zazwyczaj zaczyna się niewinnie; kieliszek, dwa do obiadu, codziennie drink po pracy, piwo przed telewizorem... I tak powoli przyzwyczajamy organizm do przyjmowania tej trucizny. Ciało się zmiękcza, pozornie relaksuje, a trzustka i wątroba muszą to udźwignąć".

Informacje, które przekazała żona Macieja Stuhra, nie spodobały się wielu jej fanom, którzy dali temu wyraz w komentarzach.

"Przestaję obserwować i czytać te bzdety. Wszystko jest dla ludzi, tylko w odpowiednich ilościach. Umartwiajcie się dalej, ja będę się cieszyć życiem, pić i jeść co chcę i kiedy chcę".

"Ale powiem coś kontrowersyjnego - mój dziadek codziennie pił pół szklanki piwa. A nie był alkoholikiem! Miał jakieś dziwne przyzwyczajenie"

Znaleźli się również tacy, którzy w pełni zgodzili się ze słowami dietetyczki.

"Brawo! Bardzo ważny temat i stwierdzenie faktów, które się ludziom w głowie nie mieszczą"

"Bardzo fajny post. Szczególnie w rozpitym społeczeństwie".

Co zamiast wina?

- Kieliszek wina do obiadu? Przecież to jest zdrowe. Nie do końca. Picie alkoholu codziennie jest alkoholizmem. Alkohol zaburza procesy trawienia i negatywnie wpływa zarówno na naszą trzustkę, jak i na wątrobę - powiedziała w opublikowanym filmiku Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Dietetyczka przyznała, że wiele osób daje się nabrać na prozdrowotne właściwości picia wina. Ona jednak przekonuje, że istnieje znacznie lepszy sposób, by skorzystać z substancji, które znajdziemy w winogronach.

- W czerwonym winie jest resweratrol, ale jest on też w skórkach czerwonych winogron, więc możemy po prostu zjeść garść winogron i będzie to dla nas o wiele zdrowsze.

