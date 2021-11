Żona żołnierza nie chce dłużej milczeć. "Oni nie jadą tam dla 42 zł dniówki"

Żołnierze nigdy nie wracają tacy sami

- Żołnierz to nie jest taki sam zawód jak lekarz czy pracownik korporacji. To człowiek, który pracuje z bronią. Na szkoleniu strzela do celu, ale być może kiedyś będzie musiał strzelić do innego człowieka. A jeśli pojedzie na misję do takiego Iraku czy Afganistanu, to już nigdy nie wróci taki sam - przestrzega Katarzyna.