Żony mundurowych zabrały głos. "Oni też są ludźmi"

Magda* (imię zostało zmienione na prośbę bohaterki) od 21 lat żona strażnika granicznego, mama. To wystarczający kawał czasu, by przywyknąć. Pogodziła się z tym, że ich życie jest podporządkowane innym zasadom: "to nie jest praca, ale służba". Szczęśliwie ma go teraz "na miejscu", ale wie, że w każdej chwili może się to zmienić. Woli jednak nie zakładać, że wydarzy się coś niedobrego.