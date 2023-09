Zoperowała sobie twarz. Tak wygląda dziś

Podkreśliła też, że chociaż jej twarz mogła na to nie wskazywać, czuła się wspaniale. "Sama byłam zdziwiona, ale nawet zaraz po operacji NIC NIE BOLAŁO" - napisała i dodała: "No, może tylko serce tych osób, co mnie w owym czasie widziały. Byli pewni, że te siniaki mam po naprawdę solidnym mordobiciu".