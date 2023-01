Zorganizowany w niedzielę 22 stycznia przez Arche Hotel Krakowska event pro-zdrowotny pt. "Bo ważna jesteś Ty" kolejny raz ściągnął tłumy gości!

"Arche Hotel Krakowska to nie tylko przestrzeń biznesowo-konferencyjna, to przede wszystkim miejsce w którym otwieramy się na drugiego człowieka. Dostrzegamy ludzkie potrzeby. Podążamy za tym, co jest w danym momencie istotne oraz to, na co należy zwrócić uwagę. Angażujemy się w różnego rodzaju projekty społeczne, przy czym wiele - to nasze autorskie realizacje. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany w październiku miesiącu profilaktyki raka piersi - różowy event. Idąc za ciosem, postanowiliśmy celebrować także Europejki Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i z pomocą ekspertów szerzyć wiedzę oraz dzielić się tym, co ważne. Cieszę się ogromnie, że nasze wewnętrzne projekty budzą tak wiele zainteresowania, a ich frekwencja jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy warto planować kolejne takie wydarzenie" – mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.