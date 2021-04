Zosia Zborowska pokazała się w bikini. Co za brzuszek

W XXI wieku kwestia „posiadania” dzieci jest tak cholernie indywidualną i prywatną sprawą, że aż mnie krew zalewa, jak widzę tego typu wiadomości do mnie albo do moich koleżanek. Może nie chcę mieć dzieci? Może nie mogę? Może nie stać mnie na in vitro, więc moje marzenie nigdy się nie spełni? Może poroniłam i boję się podjąć kolejną próbę? […]Jest TYSIĄCE POWODÓW, zatem KU**A MAĆ LUDZIE – MYŚLCIE zanim kolejny raz zadacie takie pytanie - mówiła w jednej ze swoich relacji na Instagramie.