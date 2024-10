Została brutalnie pobita przez partnera. Sąd wydał wyrok po trzech latach

Trzy lata temu w życiu Sylwii Wysockiej miał miejsce prawdziwy dramat. Ówczesny partner kobiety dotkliwie ją pobił - aktorka cudem uszła z życiem. Znalazła się w szpitalu. Miała złamany kręgosłup w trzech miejscach, a także złamaną rękę oraz kręgi w odcinku piersiowym. Do tego na całym ciele znajdowały się krwiaki i siniaki.

Niestety ze skutkami tego brutalnego ataku Wysocka będzie się mierzyć do końca życia, o czym opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem" na początku 2024 roku.

- To cud, że nie wpadłam w depresję, że nie wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym - dodała.

Przyczyną ataku na Sylwię Wysocką miała być chorobliwa zazdrość jej ówczesnego partnera. Aktorka przyznała, że do końca życia będzie musiała poddawać się rehabilitacji.

Aktorka zgłosiła sprawę do sądu, jednak całe procedury ciągnęły się miesiącami. W końcu jednak, po trzech latach, były partner Wysockiej został uznany za winnego. Mężczyzna został skazany za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu powyżej siedmiu dni. Po trzech latach od napaści gwiazda mogła też wejść do dawnego domu i, w asyście komornika oraz policji, zabrać swoje rzeczy.

Sylwia Wysocka nie ukrywała, że wejście do dawnego domu po trzech latach od brutalnego pobicia, i to w asyście policji oraz komornika, było trudnym przeżyciem.

Okazało się jednak, że nie wszystkie należące do Wysockiej przedmioty pozostały w domu.

- Niestety mojej i moich Rodziców biżuterii, iPhone’a, laptopa, dyktafonu itp. nie znaleziono (...). Mieliśmy ogromną bibliotekę ok. 10 tys. książek (...). Niestety nie udało się odzyskać żadnej. Dla mnie to jest bardzo upokarzające, kompromitujące i żenujące. Wejście po 3 latach do domu, w którym przeżyłam 30 lat, z komornikiem i policją w atmosferze skandalu było dla mnie kolejną traumą - podkreśliła w trakcie wywiadu dla "Super Expressu".