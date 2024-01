Została mamą i babcią w tym samym czasie. "Popłakałam się"

- Nie byłam gotowa, by zostać babcią, ale w sumie to fajne, że chodziłyśmy z córką z brzuszkami w tym samym czasie, razem kompletowałyśmy wyprawki, wymieniałyśmy się poradami na kolki i odparzenia, a teraz nasze dzieci się razem bawią – mówi Ewa, która zaszła w ciążę w tym samym czasie, co jej córka.