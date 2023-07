Dzieciństwo w więzieniu. Plac zabaw i wózeczki za drutem kolczastym

Właśnie – to nie zmienia faktu, że może być kochającą i oddaną mamą. Rozdzielenie malutkiego dziecka z matką byłoby moim zdaniem krzywdzące przede wszystkim maluszka, jeżeli ta kobieta – poza popełnionym przestępstwem – spełniałaby wszelkie warunki, aby móc się swoim dzieckiem zajmować. Żadna instytucja nie da nawet namiastki tego, co może dać mama. Maleńkie dziecko potrzebuje bliskości, dotyku, zapachu, troski i uwagi. To fundament do budowania więzi z matką, a co za tym idzie, do zdolności budowania więzi w jego późniejszym życiu. Są to niezbędne elementy zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa. Do pewnego momentu matka jest dla dziecka źródłem życia. Potrzeba czasu, by człowiek mógł bez lęku wyodrębnić siebie jako osobną, niezależną istotę. My jako społeczeństwo oceniamy czyn kobiety, natomiast dziecko patrzy w jej oczy z ufnością, ona jest dla niego najważniejsza.