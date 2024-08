Została zamordowana w 8. miesiącu ciąży. Zbrodnia wstrząsnęła światem

Sharon Tate miała u stóp cały świat. Jej kariera aktorska nabierała tempa. Była szczęśliwe zakochana - wzięła ślub z Romanem Polańskim. Para oczekiwała przyjścia na świat pierwszego dziecka. Wszystko układało się świetnie. Do czasu jednej sierpniowej nocy.

Podczas gdy Roman Polański przebywał w Londynie, do wynajętej willi w Hollywood, gdzie znajdowała się Tate, zakradli się członkowie sekty "Rodzina". Tex Watson, Linda Kasabian, Susan Atkins i Patricia Krenwinkel działali szybko, ale i przemyślanie. Zniszczyli linie telefoniczne, aby uniemożliwić zgłoszenia przestępstwa. Potem dokonali okrutnej zbrodni.

Sharon Tate tego wieczora spotkała się z przyjaciółmi na kolację. Do domu wróciła wraz z Jayem Sebringiem, Wojciechem Frykowskim oraz Abigail Folger około 22. Żadne z nich nie spodziewało się, że noc zamieni się w koszmar. Członkowie sekty pojawili się pod domem Polańskich uzbrojeni w noże myśliwskie, liny, obcęgi oraz jeden pistolet. Wtargnęli na posesję, gdzie znajdowała się Sharon Tate z gośćmi. Cała czwórka została związana.

Tate miała wówczas zaledwie dwa tygodnie do planowanego urodzenia dziecka - syna. "Kobieto, nie mam dla ciebie litości. Nie rusza mnie to, że umrzesz" - miała powiedzieć morderczyni. Sharon zadano 16 ciosów nożem.

