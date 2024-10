Dla niej odszedł od żony. "Oboje mieli ułożone życie"

- Jarek nie planował tej miłości, przecież to była jego najlepsza koleżanka. Między zdjęciami spędzali ze sobą sporo czasu, ale nikomu nie przyszło do głowy, że coś ich może łączyć. Przecież oboje mieli ułożone życie - twierdził wówczas informator "Na żywo".

Przez pewien czas byli w związku na odległość — ona była we Francji, on w Polsce. Kobieta dla nowej miłości miała porzucić ówczesnego chłopaka oraz przerwać życie na emigracji.

