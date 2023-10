Zrób storczykowi kąpiel. Kwiaty wyskoczą jeden po drugim

Storczyki to kapryśne kwiaty. Niewielka zmiana w pielęgnacji może sprawić, że kwiaty przestaną kwitnąć. Jeśli kondycja storczyka uległa pogorszeniu, czym prędzej przygotuj mu tę kąpiel. Do dużej miski wlej letnią wodę, a następnie, dodaj do niej łyżkę kwasku cytrynowego. Włóż kwiat wraz z osłonką (o ile ma drenaż) i mocz go przez 15-30 minut.