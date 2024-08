Zrobił przegląd produktów z Biedronki. Ostrzega przed gotowcami

Skład niektórych gotowych dań pozostawia wiele do życzenia. Znany dietetyk, Michał Wrzosek opublikował nagranie, na którym pokazuje, jakich gotowców lepiej unikać. - Te produkty dla dzieci to jest jakiś skandal — mówi na opublikowanym przez siebie filmiku.

Michał Wrzosek jest znanym dietetykiem, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie i YouTube obserwuje go ponad 500 tys. użytkowników. Na swoim profilu dzieli się poradami z zakresu dietetyki. W jednym ze swoich ostatnich filmików przyjrzał się składom gotowych dań, które można kupić w Biedronce.

Co znalazło się na niechlubnej liście? Gotowe placki po węgiersku, schabowe, lasagne, bagietka z czosnkiem, a także cordon bleu z serem i szynką.

Dietetyk stanowczo odradził też kupno mleka w kartonie opatrzonego wizerunkiem postaci z bajki ze względu na kiepski skład. — Te produkty dla dzieci to jest jakiś skandal — mówił na nagraniu. Wspomniał także o olejach roślinnych w plastikowych, przezroczystych butelkach.

Nie każde gotowe danie jest niezdrowe. Wszystko zależy od składu produktu. Warto dokładnie przeczytać go przed zakupem. Czym kierować się w wyborze? Szukaj gotowców, które nie mają konserwantów, zagęszczaczy, stabilizatorów czy innych, zbędnych dodatków. Zwróć uwagę na procentową zawartość mięsa i warzyw. Unikaj produktów panierowanych oraz tych smażonych na utwardzonych tłuszczach roślinnych (np. oleju palmowym).

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!