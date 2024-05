Zrobiła dwudaniowy obiad dla 4 osób. Zapłaciła tylko 13 zł

Tiktokerka ukrywająca się pod pseudonimem @marchewa92 postanowiła pokazać jak za niecałe 13 zł, kupuje produkty potrzebne do przygotowania obiadu dla czterech osób. Na samym początku zaznaczyła, że sporo rzeczy udało jej się kupić z wykorzystaniem kuponów promocyjnych.

Na liście zakupów znalazły się ćwiartki kurczaka, kapusta oraz ziemniaki. Do tego tiktokerka dokupiła marchewkę i pietruszkę . Okazuje się, że kobieta zdecydowała się na wybranie tych połamanych warzyw, które najczęściej lądują w koszu na śmieci. "Śmiało możesz je wykorzystać, aby się nie zmarnowały, tym bardziej że za taki kawałek zapłacisz dużo mniej" - napisała w filmiku.

Po ugotowaniu kurczaka wyciągnęła mięso z naczynia, a do uzyskanego rosołu wrzuciła pokrojone warzywa. Pierwsze danie, czyli zupa z młodej kapusty gotowa.

