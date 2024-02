Zachwyciła w Meksyku. Ażurowa sukienka to prawdziwa petarda

Jak stworzyć wygodny, a do tego stylowy look na wakacjach? W tym przypadku warto zainspirować się ostatnimi stylizacjami Marceliny Zawadzkiej. Prezenterka w Meksyku zaprezentowała się w kilku efektownych strojach, które nie tylko zapewniły jej komfort podczas upałów, ale również świetnie wyeksponowały jej sylwetkę. My nie możemy oderwać wzroku od jednej z jej sukienek.