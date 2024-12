Zrobiła karierę. Jej życie osobiste nie było usłane różami

W 1981 roku w wypadku samochodowym zginęła Lilliane Maxine, mama Kristine Alley. Do tragedii doprowadziła pijana kierowczyni. Aktorka bardzo przeżyła tę tragedię, nie mogła się wręcz pogodzić ze stratą bliskiej osoby. Przez całe życie gwiazda czynnie udzielała się w akcjach społecznych, których celem było piętnowanie osób decydujących się na prowadzenie pojazdów po wypiciu alkoholu.

W 2019 roku sprawczyni wypadku, w którym zginęła mama Alley, chciała spotkać się z aktorką i ją osobiście przeprosić za to, co się stało. Kristine nie przystała jednak na tę propozycję.

