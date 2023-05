Zrobiła pośladki w Turcji. Efekt nie każdemu się spodoba

Aleksandra Szafrańska zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w 11. edycji show "Królowe życia". Choć program zdjęto z anteny, Szafrańska wykorzystała swoje pięć minut i obecnie sprawdza się w roli influencerki. Niedawno celebrytka pochwaliła się efektami jednej z kilku operacji plastycznych. Aby dokonać kilku zmian w wyglądzie, poleciała do Turcji.

Ostatnia operacja polegała na przeszczepieniu komórek tłuszczowych z innych części ciała w pośladki. Celebrytka przyznała, że zabieg był dość bolesny. Czuje się jednak na tyle dobrze, że opublikowała w sieci zdjęcia po zabiegu. Na InstaStories pojawiły się również fotografie ukazujące stan Aleksandry tydzień po przyjeździe do tureckiej kliniki.

Choć w sieci znajdziemy wiele skrajnych opinii dotyczących przeprowadzania operacji plastycznych w Turcji, Aleksandra nie bała się wyjazdu. Jak podkreśliła "królowa życia" ważne jest, aby udać się do sprawdzonej kliniki.

