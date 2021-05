Zrobiła sobie selfie podczas okresu. Wywołała burzliwą dyskusję

"Mój nauczyciel powiedział mi, że krew z okresu to jedyna krew, która nie pochodzi z przemocy" czy "Bardzo doceniam to, co właśnie przeczytałam" – pisały internautki. Pojawiły się jednak także głosy, że pewne rzeczy (w tym menstruację) kobiety powinny zostawić dla siebie i nie pokazywać ich publicznie